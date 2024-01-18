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  1. В мире

В Стамбуле в результате строительства метро ушел под землю дом: видео

14:49, 18 января 2024
Из-за угрозы обвала дома была проведена эвакуация людей, а через полчаса здание рухнуло.
В Стамбуле в результате строительства метро ушел под землю дом: видео
Источник фото: CNN Turk
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Во время строительства метро в районе Умрание эвакуировали людей из здания из-за возможного риска его обрушения. Сооружение рухнуло вскоре после завершения полной эвакуации, - сообщает CNN Turk.

Губернаторство Стамбула сообщило, что не было никаких погибших или пострадавших, поскольку эвакуацию здания провели заранее.

Бригады немедленно отправились на место происшествия для проведения спасательных работ.

В результате обвала улица была перекрыта для движения, и приняты значительные меры безопасности. Инцидент произошел около 11:20, а через полчаса здание, которое уже имело серьезные трещины, не выдержало давления и обвалилось.

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