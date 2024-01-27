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Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП

Правительство утвердило порядок оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых в рамках предоставления бесплатной правовой помощи.

В Верховной Раде решили сделать более понятными сравнительные таблицы к законопроектам, чтобы депутаты могли видеть, за что они голосуют

Сравнительные таблицы ко второму чтению не содержат текста действующих норм закона, поэтому депутаты не всегда наглядно видят, что они меняют в законодательстве.

Верховный Суд рассмотрел дело о строительстве многофункционального комплекса на землях рекреационного назначения на территории Пущи-Водицы в Киеве

Ограничения осуществления строительства на землях рекреационного назначения, - позиция Верховного Суда.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

Освобождение от отбывания наказания уклониста, даже если у него беременная жена, создает в глазах граждан впечатление безнаказанности, - позиция Верховного Суда

С учетом сложившейся в стране ситуации, совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан негативное впечатление беспорядков и безнаказанности, - Верховный Суд.

  1. В мире

В японском McDonald's начали обеззараживать смартфоны в уборных, видео

18:19, 27 января 2024
Телефон будет обработан с помощью УФ-лучей.
В японском McDonald's начали обеззараживать смартфоны в уборных, видео
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В сети публикуют видео из ресторана McDonald's в Японии, где научились обеззараживать смартфоны. Работает все так: кладете телефон в специальный отсек, а когда вымоете и высушите руки, гаджет уже будет обработан с помощью УФ-лучей.

Это актуально на фоне роста количества заболеваний COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине появился новый субвариант штамма коронавируса Омикрон – «Дженни». 

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    суддя Господарського суду Київської області