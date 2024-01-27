В японском McDonald's начали обеззараживать смартфоны в уборных, видео

Телефон будет обработан с помощью УФ-лучей.

В сети публикуют видео из ресторана McDonald's в Японии, где научились обеззараживать смартфоны. Работает все так: кладете телефон в специальный отсек, а когда вымоете и высушите руки, гаджет уже будет обработан с помощью УФ-лучей.

Это актуально на фоне роста количества заболеваний COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине появился новый субвариант штамма коронавируса Омикрон – «Дженни».

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