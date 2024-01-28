В Париже экоактивисты облили супом легендарную «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи: фото

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Подписание судьей полного текста приговора электронной подписью не в совещательной комнате не свидетельствует о нарушении ее тайны, — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что электронный экземпляр судебного решения производится и подписывается не непосредственно судьей в совещательной комнате.

Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.

Домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь и аборту исключат из перечня статей, производство по которым может происходить в форме частного обвинения

Народные депутаты предлагают исключить из перечня статей Уголовного кодекса, производство по которым происходит в форме частного обвинения, статьи о домашнем насилии, принуждении к аборту, принуждении к браку, изнасиловании без отягчающих обстоятельств, сексуальном насилии и принуждении к вступлению в половую связь.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Может ли наследник получить пенсию, которую отсудил, но не успел получить по судебному решению его умерший родственник-пенсионер – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказал позицию относительно невозможности наследника инициировать в суде вопрос замены стороны исполнительного производства по решению в пенсионном споре.

  1. В мире

В Париже экоактивисты облили супом легендарную «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи: фото

16:16, 28 января 2024
«Джоконда» в очередной раз стала объектом для протестной акции.
В Париже экоактивисты облили супом легендарную «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи: фото
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В Париже в музее Лувр две экоактивистки облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда», более известную как «Мона Лиза». Об этом сообщает Sky News.

На кадрах видно, как две женщины пересекают границу безопасности, чтобы приблизиться к картине и обе обливают ее супом.

Таким образом они хотят привлечь внимание к проблемам в сельскохозяйственном секторе Франции, заявляя, что экологически чистое питание важнее искусства.

«Что самое главное?» – кричали женщины. «Искусство, или право на здоровое и экологически чистое питание?»

«Наша система земледелия больна, наши фермеры умирают на работе» - добавили они.

Отмечается, что сама картина не повредилась, потому что ее защищает стекло.

Сотрудники музея закрыли картину черными экранами и попросили посетителей немедленно покинуть комнату.

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