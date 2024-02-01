Фермеры забросали яйцами и камнями Европейский парламент, видео

Фермеры хотят добиться большей помощи на фоне повышения налогов, роста расходов и дешевого импорта агропродукции.

В четверг, 1 февраля, фермеры в Брюсселе забросали яйцами и камнями Европейский парламент. Они хотят добиться большей помощи на фоне повышения налогов, роста расходов и дешевого импорта агропродукции. Об этом пишет Reuters.

Также фермеры зажгли у здания костер и запускали фейерверки. По оценкам полиции, главные магистрали Брюсселя заблокировали около тысячи тракторов.

На одном из тракторов они повесили баннер с надписью: "Если вы любите землю, поддержите тех, кто ею управляет". На другом плакате было написано: "Нет фермеров – нет еды".

Хотя фермерский кризис официально не включен в повестку дня саммита ЕС, его также обсуждают.

Протестующие пытались снести заграждения, возведенные перед парламентом – в нескольких кварталах от места проведения саммита – но полиция оттеснила их с помощью шлангов с водой. Полиция также применила слезоточивый газ.

Фермеры говорят, что им не платят достаточно, что они задыхаются от налогов и экологических правил и сталкиваются с несправедливой конкуренцией из-за границы.

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