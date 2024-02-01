Во Франции кинологи-спасатели ГСЧС проходят обучение с четырехлапыми коллегами, фото

В рамках этапа учебного курса оттачивались навыки работы на техногенном завале.

Источник фото: ГСЧС

Во Франции продолжаются учения кинологов и четырехлапых чрезвычайников. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так отметили, что в рамках очередного этапа учебного курса кинологов-спасателей ГСЧС Украины во Французской Республике оттачивались навыки работы на техногенном завале.

Общая продолжительность курса составляет 3 недели, в нем принимают участие 6 специалистов Межрегионального центра быстрого реагирования.

Источник фото: ГСЧС

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