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Сообщение об этом появилось в ночь на 6 февраля на сайте Европейского совета.

08:36, 6 февраля 2024
Предварительное соглашение должно пройти через рассмотрение в Совете ЕС и в Европейском парламенте до того, как его текст будет вынесен на процедуру формального утверждения.
Сообщение об этом появилось в ночь на 6 февраля на сайте Европейского совета.
Источник фото: euneighbourseast.eu
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В Европарламенте и Совете ЕС достигли предварительного согласия относительно 50 млрд евро для Украины

Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия вокруг нового механизма поддержки Украины за счет создания Украинского фонда в 50 миллиардов евро в бюджете Евросоюза на следующие четыре года.

Предварительное соглашение, достигнутое в результате переговоров, должно пройти через рассмотрение в Совете ЕС и в Европейском парламенте до того, как его текст будет вынесен на процедуру формального утверждения. После такой процедуры соглашение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации. Соответствующие регуляторные правила будут применяться немедленно после вступления соглашения в силу.

«Сегодня Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного согласия по внедрению нового целевого инструмента для поддержки восстановления Украины, ее восстановления и модернизации, поддерживая в то же время усилия по выполнению реформ, являющихся частью пути страны к членству в ЕС. Украинский фонд будет иметь общий бюджет в 50 миллиардов евро», – говорится в сообщении.

Как отмечается, Украинский фонд объединит бюджетную поддержку ЕС в единственный инструмент, который позволит оказывать широкую, предусмотренную и гибкую помощь для Украины на период 2024-2027 годов, адаптированную к беспрецедентным вызовам, связанным с войной.

«ЕС готов поддерживать Украину так долго, как будет необходимо. Украинский фонд позволит нам направить существенную и предусмотренную поддержку Украине, чтобы помочь ее народу отстроить страну в условиях беспрецедентных вызовов, которые принесла с собой российская агрессивная война. В то же время, эта поддержка поможет Украине продвигать вперед реформы и усилия по модернизации на пути к членству в ЕС», - отметил по этому поводу министр финансов председательствующей в ЕС Бельгии Уинсернт Ван Петегем.

Украинский фонд будет структурно состоять из трех главных компонентов.

Первый предполагает, что Кабмин разработает «Украинский план», который определит намерения по восстановлению, отстройки и модернизации страны, а также будет содержать планы реформ в рамках процесса вступления в ЕС. Финансовая поддержка в форме грантов и кредитов для Украины будет предоставляться на основе имплементации этого плана, с соблюдением необходимых условий и временного расписания выплат.

Вторая составляющая: в рамках Украинского рамочного инвестиционного инструмента ЕС будет оказывать поддержку в форме бюджетных гарантий и объединять гранты и кредиты от государственных и частных институций. Украинская система гарантий будет покрывать кредитные риски, риски, связанные с предоставленными гарантиями, включать инструменты рынка капиталов и другие формы финансирования для выполнения поставленных перед Украинским фондом задач.

Третья составляющая – помощь Европейского Союза в рамках вхождения Украины в ЕС и другие меры поддержки, которые помогут Украине привести законодательство в соответствие с законодательством ЕС, а также выполнить структурные реформы на пути к членству в ЕС в будущем.

Как отмечается в сообщении, достигнутая между Европейским парламентом и Советом ЕС предварительная договоренность определяет финансовые аспекты в контексте создания Украинского фонда.

Общий бюджет фонда в объеме 50 млрд евро будет распределен на 33 млрд в кредитах и 17 млрд в грантах.

Гранты будут выделяться через новый специализированный инструмент, предложенный для создания в рамках среднесрочного пересмотра многолетнего бюджета ЕС. Кредиты будут выделяться за счет резервов собственных ресурсов ЕС, подобно финансированию, которое применялось при выполнении макрофинансовой помощи для Украины «+» (МФД+) в 2023 году.

Украина может делать запрос, в рамках Украинского плана, на авансовый платеж в сумме до 7 процентов от емкости Фонда.

Как ранее мы писали, все 27 стран-членов ЕС согласовали пакет финансовой помощи для Украины на €50 млрд.

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