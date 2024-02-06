В Стамбуле вооруженные мужчина и женщина устроили стрельбу перед зданием суда: есть раненые, видео

Оба злоумышленника ликвидированы.

В Стамбуле произошла стрельба перед зданием суда. Пятеро человек, в том числе трое полицейских, получили ранения. Об этом пишет Reuters.

Двое стрелков – женщина и мужчина открыли огонь на полицейском контрольно-пропускном пункте перед зданием суда в районе Чаглаян.

Обоих нападавших ликвидировали.

По данным МВД страны, нападавшими оказались члены экстремистской марксистской организации "Революционный фронт освобождения народа" (DHKP-C), которая запрещена в Турции и солидарна с леворадикальным курдским движением.

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