Канцлер Германии Шольц показал своего «двойника» из США, фото

Приятно снова увидеть моего двойника, — шутливо подписал Шольц совместное фото с американским сенатором.

Фото: Олаф Шольц/ Х

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в США встретился с сенатором от Демократической партии Крисом Кунсом. Они сделали совместное селфи и опубликовали в Х (Twitter). Внешне политики похожи – от стрижек до улыбок.

"Приятно снова увидеть моего двойника", - шутливо подписал фото Шольц.

Фото, на котором оба политика стоят рядом и улыбаются, обнародовал и Кунс.

"Кто из них кто?", – подписал он селфи.

Фото: Senator Chris Coons / X

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