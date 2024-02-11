Во Франции экоактивисты облили супом картину Клода Моне: фото

Две молодые женщины облили картину супом, после чего произнесли речь с оговоркой об изменениях климата.

Двое экоактивистов облили супом картину «Весна» художника Клода Моне в Музее изящных искусств в Лионе. Об этом сообщает BFMTV.

Две молодые женщины облили картину супом, после чего произнесли речь с оговоркой об изменениях климата.

Городские власти региона Рона заявили, что оба активиста были арестованы и переданы в суд.

«Нет никакого оправдания нападения на произведение искусства, которое является частью наследия французского народа», – говорится в заявлении префектуры.

«Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет? – скандировали активисты, обливая картину супом.

Мэр Лиона Грегори Дусе выразил сожаление по поводу «действий, направленных против картины Моне».

В то же время он добавил, что беспокойство по поводу экологии «в условиях чрезвычайной климатической ситуации» является «законным».

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