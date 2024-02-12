Во Франции подорвали башню одной из последних угольных электростанций: видео

За несколько секунд 10 000 тонн бетона с башни, высота которой составляла около 120 метров, упали на глазах у сотен зрителей.

Источник фото: leparisien.fr

Во Франции самую высокую башню электростанции Эмиль Юше (Emile Huchet) в Сент-Авольде показательно подорвали 11 февраля. За несколько секунд 10 000 тонн бетона с башни, высота которой составляла около 120 метров, упали на глазах у сотен зрителей. В скором времени станция должна перейти на производство водорода.

Об этом сообщает «Le Parisien».

По словам Жана-Мишеля Мазалера, главы компании GazelEnergie, которая управляет станцией, для этого «удара молнией» было мобилизовано около 200 человек, в том числе пиротехников и сотрудников правоохранительных органов.

Электростанция Эмиль Юше и ее аналог Кордеме (Cordemais) в Атлантической Луаре – две последние угольные электростанции, работавшие во Франции.

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