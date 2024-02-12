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В ВСП сообщили, на что нужно обращать внимание во время дисциплинарных производств в отношении судей.

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Также возникли вопросы относительно доходов матери кандидата на должность главы НАПК Сергея Гупяка.

  1. В мире

В Швеции разразился крупнейший в стране аквапарк: есть пострадавшие, видео

19:34, 12 февраля 2024
Сначала здание охватил пожар, после чего произошло несколько взрывов.
В Швеции разразился крупнейший в стране аквапарк: есть пострадавшие, видео
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В Швеции в результате нескольких взрывов уничтожен большой аквапарк, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Гетеборг, на западе Швеции. По словам очевидцев и спасательных служб, в недостроенном парке развлечений вспыхнул мощный пожар, охвативший открытые водные горки и связанные с ними сооружения. Уже потом произошла серия взрывов.

Утверждается, что посетителей в парке не было, ведь он еще находится в стадии строительства. Открытие планировалось только к середине текущего года. Известно, что пострадали 12 человек - у них легкие ранения.

Этот аквапарк должен стать одним из самых больших в стране. В него вложили 1,2 миллиарда долларов.

О причинах пожара и взрывов пока нет информации.

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