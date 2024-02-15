В Хорватии во время карнавала сожгли куклы путина и Вучича: видео

Хорватия и Сербия отреагировали на сжигание кукол.

Источник фото: slobodenpecat.mk

Во время карнавального шествия в Хорватии произошел несчастный инцидент, когда были сожжены куклы с изображением президентов Сербии и россии - Александра Вучича и владимира путина, которые были изображены на ослах. Информацию об этом опубликовала Vijesti.

Этот неприятный эпизод произошел в населенном пункте Каштел-Старый, что находится вблизи города Сплит.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич осудил этот инцидент и сообщил, что посольство Хорватии в Белграде получило ноту протеста в отношении этого случая.

"Сжигание куклы с изображением президента Республики Сербия Александра Вучича является абсолютно неприемлемым актом, который полностью противоречит совместно высказанной приверженности к полной нормализации отношений и улучшению всестороннего сотрудничества между нашими странами", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Сербии.

В заявлении добавлено, что этот "скандальный акт распространения ненависти" никак не способствует укреплению добрососедских отношений, мира и стабильности в регионе. Инцидент серьезно повреждает отношения между двумя странами.

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