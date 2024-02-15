В польском Вроцлаве фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии, видео

Протестующие блокируют дороги и жгут шины.

В Польше продолжаются протесты фермеров, которые блокируют не только пограничные участки дорог, но и устраивают манифестации в разных городах Польши. Фермеры собрались в центре Вроцлава. Тракторы выстроились перед зданием Европарламента и офисами.

В самом начале демонстрации, стартовавшей в 10:00 по местному времени, возникли беспорядки.

Как сообщает RMF24, некоторые участники зажгли файеры, был слышен звук петард. Здание представительства Еврокомиссии забросали яйцами.

Протест планировали до 17:00, поэтому ограничения в центре города будут продолжаться до этого времени.

Как сказал утром Давид Кухарек, приехавший во Вроцлав протестующий фермер из гмины Добромеж, "протесты пока не имели такого эффекта, чтобы кто-то захотел с нами разговаривать".

Напомним, польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения" ("Green Deal"), импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.

"Зеленое соглашение" – это пакет законов ЕС, призванных позволить Европе достичь климатической нейтральности к 2050 году. Изменения в законодательстве включают, в частности, ограничения на использование пестицидов и удобрений.

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