Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ВАКС считают, что в течение 2025-2027 годов уровень коррупции в Украине удастся снизить на 40%

По прогнозам ВАКС, восстановить доверие граждан к правосудию удастся на 53%.

КСУ признал неконституционными предписания ХПК о сроках обращения в Верховный Суд с заявлением о пересмотре судебных решений в связи с решением ЕСПЧ

КСУ пришел к выводу, что нормы Хозяйственного процессуального кодекса, исключающие подачу заявлений о пересмотре судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет являются неконституционными.

Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

«Новые должностные оклады не решили проблем с заработными платами работников аппаратов судов, возникли только новые вопросы» — руководитель аппарата ПАГС Ольга Пасичник.

Как в судах после проведения классификации должностей государственной службы и утверждения новых должностных окладов, изменился размер заработной платы, и какие проблемы в аппарате суда возникают прямо сейчас.

  1. В мире

В польском Вроцлаве фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии, видео

16:59, 15 февраля 2024
Протестующие блокируют дороги и жгут шины.
В польском Вроцлаве фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше продолжаются протесты фермеров, которые блокируют не только пограничные участки дорог, но и устраивают манифестации в разных городах Польши. Фермеры собрались в центре Вроцлава. Тракторы выстроились перед зданием Европарламента и офисами.

В самом начале демонстрации, стартовавшей в 10:00 по местному времени, возникли беспорядки.

Как сообщает RMF24, некоторые участники зажгли файеры, был слышен звук петард. Здание представительства Еврокомиссии забросали яйцами.

Протест планировали до 17:00, поэтому ограничения в центре города будут продолжаться до этого времени.

Как сказал утром Давид Кухарек, приехавший во Вроцлав протестующий фермер из гмины Добромеж, "протесты пока не имели такого эффекта, чтобы кто-то захотел с нами разговаривать".

Напомним, польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения" ("Green Deal"), импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.

"Зеленое соглашение" – это пакет законов ЕС, призванных позволить Европе достичь климатической нейтральности к 2050 году. Изменения в законодательстве включают, в частности, ограничения на использование пестицидов и удобрений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Вадим Скрипченко
    Вадим Скрипченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду