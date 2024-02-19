Принял звук упавшего желудя за выстрел: в США полицейский расстрелял авто с задержанным, видео

Мужчина, который был в машине, чудом остался жив.

В американском городе Форт-Уолтон-Бич, штат Флорида, офицер полиции принял звук упавшего желудя за выстрел и начал стрелять по собственной патрульной машине. В то время внутри сидел мужчина в наручниках, передает police1.com.

Инцидент произошел 12 ноября 2023 года. Его партнерша также открыла огонь по машине после того, как полицейский крикнул: «Выстрелы!» и сказал, что в него стреляли.

Подозреваемый в наручниках, находившийся в машине, не пострадал ни от одной из пуль

«Окна все время разбивались, а пули продолжали лететь возле меня», — написал Джексон 7 февраля в Facebook. «Мне повезло, что я не попал под пули и не пострадал физически, но морально со мной все в порядке. С того момента я уже не был прежним, и не думаю, что это чувство когда-нибудь изменится».

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