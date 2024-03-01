Нейросеть оживила популярные картины Ван Гога, видео

Искусственный интеллект сумел оживить несколько картин Винсента Ван Гога.

Искусственный интеллект с каждым днем продолжает усовершенствоваться. Он уже может писать научные тексты, рисовать картины и даже создавать видео.

Пользователи попросили нейросеть оживить популярные картины нидерландского художника Винсента Ван Гога – что из этого вышло можно увидеть на видео.

ИИ оживил такие картины, как «Морской пейзаж в Сен-Мари», «Звездная ночь», «Подсолнухи», «Автопортрет с перевязанным ухом» и другие.

Винсент Ван Гог (1853–1890) - одна из самых известных фигур в истории искусства. Несмотря на трагически оборванную карьеру и отсутствие признания при его жизни, его картины сейчас считаются одними из самых красивых произведений искусства, когда-либо созданных.

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