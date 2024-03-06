В Канаде молния ударила в пассажирский Boeing с пассажирами на борту: момент попал на видео

Трагедии удалось избежать благодаря специальной системе подавления молний, установленной на лайнере.

В пассажирский Boeing, взлетевший из международного аэропорта Ванкувера, попала молния. На борту было 550 пассажиров. Видео удалось снять одному из местных студентов, пишет Global News.

Самолет вылетел из международного аэропорта Ванкувера и направлялся в Лондон. После попадания молнии он продолжил двигаться в запланированном направлении и успешно совершил посадку в столице Великобритании.

По словам одного из пилотов, трагедии удалось избежать благодаря специальной системе подавления молний, установленной на лайнере.

В настоящее время самолет прошел проверку и готов к возобновлению полетов.

Национальная метеорологическая служба добавляет, что пассажирские самолеты терпят удары молний в среднем один-два раза в год. Однако удар молнии редко удается зафиксировать на камеру.

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