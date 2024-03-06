Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народным депутатам нужно повысить зарплаты – Ирина Федоров

Бывшая сотрудница Движения «Честно» Ирина Федоров предлагает повысить зарплаты депутатам, с ней соглашается Галина Третьякова, заявившая, что «думает над сложением мандата».

Известны первые кандидаты на должность главы Государственной судебной администрации

Первые три кандидата на должность главы ГСА подали документы.

Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

Голосеевский районный суд Киева временно получит троих судей

Судьи из судов Киевской, Донецкой и Хмельницкой областей будут откомандированы на 1 год.

Вражеский БПЛА уничтожил станцию РЭБ, а командир решил привлечь за это к ответственности военнослужащего: что решил суд

Суд указал, что командир воинской части должен не только искать виновных, но и соблюдать процедуру служебного расследования.

  1. В мире

Польские фермеры устроили массовый митинг в Варшаве с поджогом шин и столкновениями с полицией, фото

15:49, 6 марта 2024
Фермеры митингуют против «зеленого курса» Еврокомиссии и «неконтролируемого» импорта агропродукции.
Польские фермеры устроили массовый митинг в Варшаве с поджогом шин и столкновениями с полицией, фото
Источник фото: polsatnews
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 6 марта, польские фермеры устроили массовый протест в Варшаве, который сопровождается поджогом шин и столкновениями с полицией. По данным Onet, протестующие собираются под офисом премьер-министра Польши Дональда Туска.

К акции протеста присоединились тысячи человек, и организаторы надеются на участие до 100 тысяч человек. Фермеры хотели прибыть в центр Варшавы на своих тракторах, однако на окраинах города их остановили барьеры, хотя некоторым тракторам все же удалось попасть в центр столицы.

Протест привел к ограничению движения автотранспорта в Варшаве, некоторые дороги перекрыты. Фермеры, выступающие против "зеленого курса" Европейской комиссии и "неконтролируемого" импорта агропродукции, устроили поджог шин и даже сожгли гроб, символизирующий польское сельское хозяйство.

Источник фото: onet

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду