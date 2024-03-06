Польские фермеры устроили массовый митинг в Варшаве с поджогом шин и столкновениями с полицией, фото

Фермеры митингуют против «зеленого курса» Еврокомиссии и «неконтролируемого» импорта агропродукции.

Источник фото: polsatnews

В среду, 6 марта, польские фермеры устроили массовый протест в Варшаве, который сопровождается поджогом шин и столкновениями с полицией. По данным Onet, протестующие собираются под офисом премьер-министра Польши Дональда Туска.

К акции протеста присоединились тысячи человек, и организаторы надеются на участие до 100 тысяч человек. Фермеры хотели прибыть в центр Варшавы на своих тракторах, однако на окраинах города их остановили барьеры, хотя некоторым тракторам все же удалось попасть в центр столицы.

Протест привел к ограничению движения автотранспорта в Варшаве, некоторые дороги перекрыты. Фермеры, выступающие против "зеленого курса" Европейской комиссии и "неконтролируемого" импорта агропродукции, устроили поджог шин и даже сожгли гроб, символизирующий польское сельское хозяйство.

Источник фото: onet

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