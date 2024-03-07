В Филадельфии произошла стрельба на автобусной остановке: ранены восемь школьников, один из них в критическом состоянии, видео

Трое вооруженных мужчин подошли к автобусу и выстрелили не менее 30 раз, их разыскивают.

В городе Филадельфия в США произошла стрельба на автобусной остановке. Пострадали восемь школьников, один из них находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Как стало известно, трое вооруженных мужчин подошли к автобусу и выстрелили не менее 30 раз. Затем нападавшие скрылись с места происшествия, их разыскивают.

Комиссар полиции города Кевин Бетел рассказал, что ученики Северо-восточной средней школы в возрасте от 15 до 17 лет ждали автобус около 15:00, когда три человека вышли из автомобиля и произвели более 30 выстрелов. Нападавшие были в масках, затем они сели в свой темно-синий Hyundai Sonata и скрылись с места преступления.

На службу 911 поступило множество звонков на службу по поводу массовой стрельбы на шоссе у начальной школы Кроссан на северо-востоке Филадельфии. В то же время были сообщения об обстреле еще двух автобусов в городе (маршруты 18 и 67), но о травмах пассажиров или водителей речь не шла.

В результате первого события один из восьми пострадавших подростков получил 9 огнестрельных ранений и находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных шести парней и одной девушки стабильное. Раненые подростки были доставлены в Медицинский центр Эйнштейна и больницы Джефферсона Торресдейла.

Полиция опубликовала видео с камеры слежения. Правоохранители говорят, что окна автомобиля, на котором исчезли нападавшие, были затемнены, а номерной знак неизвестен. Они обратились к общественности за помощью в установлении подозреваемых, но предостерегли от приближения к ним.

Событие произошло 6 марта и стало четвертой в этом районе стрельбой за последнюю неделю.

После этих случаев местные власти заявили, что усилит мониторинг камер видеонаблюдения и будут искать способы, позволяющие людям конфиденциально и безопасно сообщать о потенциальных проблемах.

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