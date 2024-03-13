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  1. В мире

Японская ракета взорвалась во время первого запуска: видео

21:32, 13 марта 2024
Японская компания Space One пыталась вывести ракету Kairos на орбиту, когда произошел взрыв.
Японская ракета взорвалась во время первого запуска: видео
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Японская компания Space One потерпела неудачу во время первого запуска ракеты Kairos, которая взорвалась при попытке вывести спутник на орбиту. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время попытки вывести спутник на орбиту, 18-метровая четырехступенчатая твердотопливная ракета взорвалась через несколько секунд после старта. Инцидент привел к большому облаку дыма, пожару и рассеиванию фрагментов ракеты и брызг противопожарной воды возле стартовой площадки, что было четко видно на прямых трансляциях местных СМИ о запуске на краю гористого полуострова Кии на западе.

Планировалось, что ракета Kairos будет нести экспериментальный правительственный спутник, который мог бы временно заменить разведывательные спутники на орбите в случае их отказа.

У представителей компании Space One заявили, что полет ракеты был "прерван" после старта, и они сейчас занимаются расследованием причин инцидента.

Источник видео: NBC News

 

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