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  1. В мире

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов для покупки TikTok

08:14, 15 марта 2024
Двухпартийный законопроект, проходящий через Конгресс, грозит дальнейшему существованию TikTok в США.
Бывший министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов для покупки TikTok
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Бывший министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что собирает группу инвесторов, чтобы попытаться купить TikTok у китайской компании ByteDance. Об этом сообщает CNBC.

Его заявление появилось вскоре после того, как Палата представителей приняла законопроект, который заставит ByteDance продать TikTok, в противном случае соцсеть будет запрещена в Штатах.

«Я думаю, что закон должен быть принят, и я думаю, что он должен быть продан», - отметил Мнучин.

«Это отличный бизнес, и я собираюсь собрать группу, чтобы купить TikTok», - добавил он.

Сейчас законопроект направлен в Сенат, где его будущее остается неопределенным, хотя президент Джо Байден заявил, что подпишет закон, если он попадет в него на стол.

«Это должно принадлежать американскому бизнесу. Китайцы никогда не позволят американской компании владеть чем-либо подобным в Китае», - сказал Мнучин.

При этом издание подчеркивает, что остается непонятным, позволит правительство Китая ByteDance продать TikTok покупателю из США.

«TikTok жестко высказывался против законопроекта, в частности, выступая перед своей базой пользователей и с помощью видео на своей платформе. Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу намекнул, что продажа невозможна. Спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь назвал двухпартийный закон признаком «логики грабителя» по TikTok», - говорится в материале.

Отметим, что в 2022 году президент США Джо Байден подписал закон, направленный на то, чтобы запретить доступ и использование TikTok федеральным чиновникам, а другие штаты ввели подобные государственные запреты на приложения TikTok.

Впрочем, уже в феврале 2024 года во время избирательной кампании у Байдена появилась официальная учетная запись TikTok. В его аккаунте показали, как президента спрашивают о Супербоуле (финальный матч сезона в американском футболе). Также там содержалась шутка о теории «политического сговора» по Тейлор Свифт.

Позже Джо Байден заявил о готовности подписать закон, который ограничит работу приложения.

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