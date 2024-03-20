Послы ЕС не пришли к соглашению о продлении торговых льгот для Украины с ограничениями

Европейские послы не смогли одобрить решение о продлении мер по либерализации торговли для Украины еще на год.

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Европейские послы не смогли 20 марта одобрить решение о продлении мер по либерализации торговли для Украины еще на один год, что грозит сорвать саммит, на котором лидеры хотят возобновить обещания о политической, военной и экономической поддержке Киева. Об этом сообщает «Politico».

Как отмечают в издании, послы ЕС должны были утвердить предварительное соглашение, заключенное между институциями.

По информации двух европейских дипломатов и одного должностного лица ЕС, несколько стран отказались, попросив больше времени, чтобы оценить влияние соглашения.

Сообщается, что компромисс, достигнутый между участниками переговоров от Совета, Европарламента и Еврокомиссии, предусматривает расширение лимитов на импорт еще четырех сельскохозяйственных продуктов и обязывает исполнительную власть ЕС действовать скорее в случае резкого роста импорта.

Участники переговоров с ЕС также решили не расширять базовый период 2022-2023 годов для расчета лимитов, включив в него 2021 год, когда импорт из Украины в ЕС был значительно ниже.

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