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  1. В мире

Польша сбила бы российскую ракету, если бы она залетела дальше, — Минобороны

12:05, 24 марта 2024
Истребители F-16 могли бы сбить объект, если бы он залетел в глубь страны и угрожал.
Польша сбила бы российскую ракету, если бы она залетела дальше, — Минобороны
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Как сообщалось, что во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши на 39 секунд, а затем развернулась и улетела в сторону Львова.

Польша могла бы сбить российскую ракету, если бы она залетела вглубь страны. Об этом заявил советник министра обороны Мечислав Бенек, передает Wiadomosci.

Так, российская ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Она летела на высоте 400 метров и со скоростью 800 км/ч. Ракета залетела в глубь Польши на 1,5-2 км. Во время инцидента в воздух подняли две пары истребителей F-16 - два польских и два американских истребителя.

«Зенитно-ракетная оборона, дежурные пары F16 (польская и американская) успели бы сбить объект. Эффекты, то есть ракеты, которые есть у пилотов на борту, могли бы сбить объект, если бы он пошел глубже и угрожал», - сказал советник министра обороны Польши.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш поблагодарил США и Британию, которые решили покинуть систему противовоздушной и противоракетной обороны Sky Sabre в Польше до конца года.

Он также подчеркнул, что нынешний инцидент показывает важность поддержки Украины.

Добавим, Польша потребует от рф объяснений в связи с нарушением воздушного пространства российской ракетой.

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