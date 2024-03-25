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Toyota впервые за последние 20 лет уступила лидерство электрокару Tesla в мировых продажах

17:02, 25 марта 2024
В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей 2023 года впервые за последние 20 лет появился новый лидер – Tesla Model Y.
Toyota впервые за последние 20 лет уступила лидерство электрокару Tesla в мировых продажах
Источник фото: Bestami Sarıkaya / Unsplash
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Впервые за последние 20 лет сменился авто-лидер мировых продаж. Как сообщили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» по данным «Focus2move», автомобиль Toyota Corolla впервые в этом веке потеряла первенство в мировых продажах легковушек, уступив лидерство электромобилю.

Таким образом, новым лидером глобального рынка стала Tesla Model Y, поднявшись на три позиции, с результатом 1,15 млн проданных авто (+50,8% в годовом исчислении). В то же время Toyota Corolla стала второй из 1,13 млн продаж (-1,1%).

На третьем месте Toyota RAV4 – 934910 ед. (+5,9%).

Четвертый результат у пикапа Ford F-Series – 901 569 ед. (+13,4%).

На пятом месте Honda CR-V – 718 422 ед. (+18%).

Также в ТОП-10 самых популярных автомобилей вошли: Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux и Ram.

Как мы писали, за первые два месяца 2024 года украинцы импортировали 58 593 транспортных средств. В «Опендатаботе» отмечают, что по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году импорт авто вырос на 34%, однако это все еще почти на четверть меньше, чем за январь и февраль 2021 года.

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