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В США обрушился мост протяженностью в 3 километра: в него врезалось судно, видео

10:10, 26 марта 2024
В опору моста врезался контейнеровоз, после чего арковая конструкция полностью рухнула вместе с пролетами.
В США обрушился мост протяженностью в 3 километра: в него врезалось судно, видео
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В городе Балтимор (штат Мэриленд, США) грузовое судно под флагом Сингапура врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки. Мост длиной в 3 км частично разрушен. Об этом сообщает The New York Times.

Поэтому все полосы для движения перекрыли.

«Все полосы закрыты в обоих направлениях из-за инцидента на мосту I-695 Key Bridge, движение совершается в объезд», — говорится в заявлении береговой охраны США.

Отмечается, что в 1:27 ночи в мост врезалось грузовое судно под флагом Сингапура – речь о судне Dali длиной 948 футов (около 288 метров). О степени повреждения моста неизвестно, ни полиция Балтимора, ни администрация порта Мэриленда не ответили на запросы о комментариях.

По предварительным данным, в опору моста врезался контейнеровоз, после чего арочная конструкция полностью обрушилась вместе с пролетами. Несколько автомобилей упали в воду, судно, по данным канала Fox Baltimore,, загорелось и утонуло.

По данным журналистов, в результате происшествия погибли и ранены. В то же время пока неизвестно, сколько машин было на мосту в момент обрушения.

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