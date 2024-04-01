В Израиле начались масштабные протесты — люди требуют отставки правительства Нетаньяху, видео

В Израиле митингующие требуют проведения досрочных выборов.

В Израиле начались массовые протесты против политики правительства под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает DW.

В Тель-Авиве тысячи демонстрантов призвали премьера Нетаньяху, а также его правительство уйти в отставки и провести досрочные выборы в Израиле, а также потребовали вернуть домой всех заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа террористами ХАМАС после террористической атаки на Израиль, проведенной 7 октября 2023 года.

По данным dpa, после возникших конфликтов участников протестной акции с полицейскими были задержаны 16 человек, полиция также применила водометы против протестующих, перекрывших движение на трассе Аялон.

Подобные акции под лозунгом «Верните их домой немедленно!» прошли также в других городах Израиля, в том числе в Иерусалиме, где демонстранты пытались прорвать полицейский кордон у резиденции Нетаньяху.

В протестной акции в Кейсарии принял участие бывший руководитель израильской военной разведки генерал Амос Малка, призвавший Нетаньяху уйти в отставку.

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