Спецтрибунал для путина может появиться уже в этом году – еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс

Рейндерс считает, что создание трибунала находится на последнем этапе.

Источник фото: Совет Европы

Спецтрибунал для путина может быть создан уже к концу 2024 года. На это надеется еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, пишет «DW». По его словам, в данный момент ведутся дискуссии.

«Рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение – на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы», – рассказал еврокомиссар.

Кроме того, в ЕС была создана новая система передачи уголовного производства. Так, если в Украине идет уголовный процесс, в частности относительно преступления агрессии, то его можно перенести в такой спецтрибунал. Рейндерс считает, что создание трибунала находится на последнем этапе.

«Следующий шаг – это вопрос политической воли. Сейчас только начало года, а до конца года это должно стать возможным», – подытожил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что на конференции «Восстановление справедливости для Украины» в Гааге 44 государства в специальной декларации поддержали создание спецтрибунала по поводу преступлений россии. Об этом сообщили в правительстве Нидерландов.

Документ в настоящее время подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США. Всего в конференции участвовало 57 стран.

Страны высказались за усиление совместных усилий по обеспечению надлежащего расследования российских преступлений, совершенных в войне против Украины, и за понесение россией ответственности за все нарушения международного права.

Также страны поддерживают инициативы по использованию замороженных активов рф в пользу Украины и приветствовали предложение Нидерландов разместить у себя компенсационный механизм.

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