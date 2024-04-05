Вор надел мусорный мешок, чтобы украсть посылку стоимостью $10: инцидент попал на видео

Курьезное ограбление произошло в США.

В Сакраменто, штат Калифорния, произошло дерзкое ограбление — злоумышленник, надев на себя мусорный пакет, подкрался к двери и забрал посылку, в которой были зарядные устройства для телефона, передает Huffpost.

«Вы видите, как пакет приближается к моей двери. Сначала я подумал, что они надо мной подшучивают», — сказал владелец дома Омар Габриэль Муньос.

Американец отметил, что получил уведомление о том, что ему доставили посылку с двумя зарядными устройствами для телефонов стоимостью около 10 долларов. Когда он вернулся домой, пакета уже не было, поэтому он решил посмотреть записи с камер наблюдения и увидел видео, на котором запечатлен вор в мусорном пакете.

Мужчина добавил, что сначала разозлился, но когда еще раз посмотрел видео, то рассмеялся, «потому что люди в наше время очень изобретательны».

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