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Как выглядело солнечное затмение: яркие видео

09:06, 9 апреля 2024
8 апреля солнечное затмение наблюдали жители США, Канады и Мексики.
Как выглядело солнечное затмение: яркие видео
Фото: fakty.com.ua
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В понедельник, 8 апреля, произошло «Великое американское затмение» – явление полного солнечного затмения, которое наблюдали жители США, Канады и Мексики.

Пик затемнения пришелся на 20:18, а закончилось оно в 23:52 по киевскому времени.

Жители городов, где наблюдалось солнечное затмение, на своих страницах в соцсетях обнародовали видео явления.

В Украине в этот раз нельзя было непосредственно наблюдать затмение. Однако событие транслировал онлайн канал NASA в YouTube.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке заключенные через суд хотят получить право наблюдать за солнечным затмением.

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