В рф дроны атаковали центр подготовки пилотов: появилось видео

В Воронежской области несколько дронов атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава военно-воздушных сил россии.

Фото: slovoidilo.ua

В ночь на вторник, 9 апреля, в россии беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова. Об этом сообщили росСМИ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что от удара БПЛА самолетного типа «никто не пострадал», а последствия уточняются. При этом он добавил, что пострадало одно из зданий.

В сети также опубликовали видео атаки дронов.

Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова - это учебный авиационный центр подготовки летного состава военно-воздушных сил рф.

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