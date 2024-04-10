В США полиция устроила погоню за свиньями: курьезное видео

В США сотрудники полиции устроили настоящую погоню за тремя свиньями, которые сбежали от хозяев и бегали по улицам города. Инцидент произошел в Грантсвилле, штат Юта, передает Bild.
Животные бегали по улицам города почти неделю и доставляли множество хлопот местным жителям. Люди решили вызвать на помощь полицию.
Правоохранители, которые прибили на место, бросились в погоню за животными. Так, «охоту» на одну из свиней удалось зафиксировать на видео. На кадрах видно, как полицейский в бронежилете и с оружием бегал за животным по частному сектору.
В результате полицейский поймал свинью, навалившись на нее всем телом.
Позже поймали двух других поросят.
Видео «погони» опубликовала сама полиция и подписала его: «Ситуация со свиньей решена».
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