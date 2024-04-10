Практика судов
  1. В мире

В США полиция устроила погоню за свиньями: курьезное видео

21:37, 10 апреля 2024
Полицейский в бронежилете и с оружием бегал за животными по частному сектору.
В США полиция устроила погоню за свиньями: курьезное видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США сотрудники полиции устроили настоящую погоню за тремя свиньями, которые сбежали от хозяев и бегали по улицам города. Инцидент произошел в Грантсвилле, штат Юта, передает Bild.

Животные бегали по улицам города почти неделю и доставляли множество хлопот местным жителям. Люди решили вызвать на помощь полицию.

Правоохранители, которые прибили на место, бросились в погоню за животными. Так, «охоту» на одну из свиней удалось зафиксировать на видео. На кадрах видно, как полицейский в бронежилете и с оружием бегал за животным по частному сектору.

В результате полицейский поймал свинью, навалившись на нее всем телом.

Позже поймали двух других поросят.

Видео «погони» опубликовала сама полиция и подписала его: «Ситуация со свиньей решена».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
За игнорирование правил военного учета бизнес будут штрафовать на 59,5 тысячи гривен – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении штрафов для бизнеса и граждан за нарушение правил военного учета в 5 раз.

Досье кандидата на должность судьи станет электронным с 1 мая

Вопрос доступа к досье кандидата на должность судьи в электронной форме для лиц, не являющихся представителями ВККС, будет решен отдельно.

Спецпредставитель США Пенни Прицкер в Киеве обсудила с украинским Кабмином ход реформ

Спецпредставитель США Пенни Прицкер вместе с представителями стран G7 и ЕС приняла участие в заседании Управляющего комитета Платформы доноров по прогрессу реформ и получению Украиной финансирования.

Требование ТЦК будет считаться врученным и с момента проставления отметки о невозможности его вручения, а руководитель ТЦК сможет инициировать задержание уклониста

Даже если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦК, оно будет считаться врученным, и ТЦК сможет инициировать в отношении уклоняющегося соответствующие ограничения.

Кого смогут мобилизовать в аппаратах судов, Высшем совете правосудия и ВККС: что известно

С «бронированием» работников аппаратов судов и помощников судей прогнозируют проблемы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео