В Грузии депутаты устроили драку из-за закона «об иноагентах», видео

Грузинские депутаты подрались прямо в здании парламента.

Фото: reuters.com

В понедельник, 15 апреля, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили подрался с представителем парламентского большинства, одним из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе на заседании юридического комитета парламента Грузии. Драка произошла во время обсуждения закона «об иноагентах», передает «Эхо Кавказа».

В тот момент, когда Мдинарадзе спорил с представителем партии «Лело» Анной Нацвлишвили по поводу спорного проекта, Элисашвили подбежал к стоящему за трибуной представителю большинства и ударил его кулаком по лицу. Оба депутата покинули зал заседаний, и драка между ними продолжилась уже в коридоре.

Позже Алеко Элисашвили покинул здание парламента и заявил журналистам:

«Этот закон им в ср***у надо засунуть. Какие аргументы, что за аргументы... Бидзины и Мишки приходят и уходят, вы знаете, где теперь Миша, этот (Бидзина Иванишвили) так же закончит, так что не прикрывайте его... Я всегда пытался общаться с Грузинской мечтой по-человечески, а они нас ведут в россию… Сейчас не время сидеть дома, надо выходить на улицы. Мы должны выбросить их вместе с их российским законом», - объяснил свою позицию политик.

Депутат также добавил, что после потасовки его выгнали из здания парламента.

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