В Грузии новая волна протестов из-за законопроекта об иноагентах, видео

Со стычками состоялся массовый митинг против закона об иноагентах, который собираются приняли во втором чтении.

В Тбилиси снова прошли протесты из-за скандального законопроекта об иноагентах, который недавно был принят парламентом Грузии в первом чтении.

Вечером 28 апреля в Тбилиси начался марш к зданию парламента. К протесту присоединились представители оппозиции, общественные активисты и обычные граждане.

Организаторы акции призвали власти отменить второе чтение законопроекта об иноагентах.

После завершения выступления организаторов и лидеров акции, ее участники направились в сторону парламента и оцепили здание. За порядком следили несколько сотен полицейских.

В МВД Грузии заявили, что акция приобрела насильственный характер.

«Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей, участники акции неоднократно пытались прорваться через полицейскую границу. Полиция для наведения порядка применила специальные средства, установленные законом», — сказал BBC МВД Грузии.

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

Столкновение произошло в тот момент, когда участники акции попытались пройти на сцену, которую подготовили к митингу. На акции задержано до десятка человек.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в США обеспокоены намерениями грузинского парламента принять закон об иноагентах, а в ЕС ждут от Грузии проверки добропорядочности Высшего совета юстиции.

Грузинский парламент принял в первом чтении закон об иностранном влиянии, который ассоциируют с российским законодательством.

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