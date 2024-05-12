Василий Ломаченко нокатировал австралийца и стал чемпионом мира: видео

Украинец выиграл бой против австралийца Джорджа Камбососа за пояс чемпиона IBF.

Источник фото: twitter.com/trboxing

Украинский боксер Василий Ломаченко стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе. Он досрочно выиграл бой против австралийца Джорджа Камбососа и отправил его в нокаут. Судья досрочно остановил поединок в 11-м раунде.

Ломаченко впервые за четыре года стал чемпионом мира по боксу. В 2020 году он потерял это звание в поединке с американцем Теофимо Лопесом.

Теперь на счету Ломаченко 18 побед (12 – нокаутом) и три поражения на профессиональном ринге.

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