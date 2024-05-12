В Белгороде после взрыва обрушился подъезд многоэтажки, видео

В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома с десятого до первого этажа.

Фото: скриншот

В воскресенье, 12 мая, в российском Белгороде раздались несколько взрывов, после одного из которых обрушился подъезд многоэтажки. Об этом сообщили местные Telegram-каналы и опубликовали видео.

Как видно на видео, подъезд многоэтажного дома рухнул с десятого до первого этажа. Под завалами могут быть люди, причина разрушения неизвестна.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в обстреле. Однако в сети пишут, что на дом могла упасть управляемая авиабомба рф, которую пускали по Украине.

Позже в разрушенном доме обрушилась крыша. В этот момент там якобы работали сотрудники МЧС.

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