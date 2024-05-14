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В россии беспилотник попал в грузовой поезд с дизтопливом: видео

09:59, 14 мая 2024
Беспилотник атаковал грузовой поезд в Волгоградской области, загорелась цистерна с дизельным топливом.
В россии беспилотник попал в грузовой поезд с дизтопливом: видео
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В Волгоградской области россии беспилотник атаковал грузовой поезд, в результате чего загорелась цистерна с дизельным топливом. Инцидент произошел в поселке Самофаловка на станции Котлубань, сообщают российские телеграм-каналы.

«Дрон врезался в цистерну с топливом, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. С путей сошли 9 вагонов. Пострадавших нет», - говорится в сообщении российских СМИ.

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