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КНДР запустила в сторону Южной Кореи около 600 воздушных шаров с мусором, фото

13:20, 2 июня 2024
К воздушным объектам привязаны пакеты с мусором: туда северокорейцы сбросили окурки, пластиковые пакеты, бумагу, старую одежду и экскременты.
КНДР запустила в сторону Южной Кореи около 600 воздушных шаров с мусором, фото
Фото: Yonhup
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Северная Корея запустила около 600 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи, как ответ на листовки Сеула с призывом свергнуть пхеньянский режим. Об этом сообщает Yonhup News.

Указано, что КНДР прикрепила к воздушным объектам пакеты с мусором: окурки, пластиковые пакеты, бумагу, старую одежду и экскременты.

Шары упали в столице Южной Кореи Сеули, а также в провинциях Кёнги, Чхунчхон и Северный Кенсан.

Людей призывали не трогать ни белые воздушные шары, ни пластиковые пакеты с мусором прикрепленных к ним. И при их обнаружении сообщать военным и полицейским.

Военные Южной Кореи заявили, что не сбивают шары из-за опасений, что там могут быть токсичные химикаты. О ранениях людей или повреждении имущества за неделю сообщений не поступало.

Отмечается, что это уже второй случай за пять дней – 29 мая пуль было 150. В КНДР заявили, что таким образом Пхеньян ответил на листовки с призывом свергнуть северокорейский режим, которые отправлялись шарами из Южной Кореи.

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