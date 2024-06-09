В США пес пробежал 6 км, чтобы позвать на помощь хозяину, который попал в ДТП: фото

Мужчина не справился с управлением на резком повороте и слетел с дороги.

В американском штате Орегон пес спас хозяина, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия. Он преодолел почти 6,5 километра, чтобы позвать на помощь. Инцидент произошел 2 июня, передает The Guardian.

Брендон Гарретт ехал со своими 4 собаками по дороге неподалеку от кемпинга, где проживала его семья. Во время поездки мужчина не справился с поворотом дороги и слетел с набережной.

Одной из его собак удалось добежать до кемпинга, преодолев более шести километров. Появление животного заставило семью мужчины понять, что что-то пошло не так. Семья начала искать его и наконец заметила автомобиль. Добраться до Брендона им не удалось из-за сложного рельефа, поэтому они вызвали спасателей.

Гаррета нашли примерно в 90 метрах от места аварии вместе с тремя другими его собаками. Мужчине оказали первую помощь на месте, а затем отвезли к вертолету, который доставил его в больницу.

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