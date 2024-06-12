Мадонна опубликовала пост в поддержку Саммита мира: видео

Мадонна выразила поддержку украинским детям и Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Американская певица Мадонна поддержала проведение Саммита мира в Швейцарии и выступила за возвращение домой украинских детей, насильно депортированных в рф. Об этом говорится в видеоролике, который звезда выложила в свой Instagram.

Мадонна напомнила, что 15 июня мировые лидеры приедут в Швейцарию на мероприятие, посвященное прекращению российской войны против Украины.

На Саммите мира, среди прочего, будут работать над вопросом возвращения более 19 000 украинских детей, которые были депортированы в рф, подчеркнула она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Мадонна во время мирового турне развернула на сцене флаг Украины, видео.

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