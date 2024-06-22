В Румынии автобус с 50 украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие, видео

Пострадавшим гражданам Украины была предоставлена консульская помощь.

В субботу, 22 июня, в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором ехали 50 граждан Украины, передает «Суспільне».

Отмечается, что ДТП произошло утром 22 июня. В результате происшествия 9 граждан Украины получили незначительные травмы.

«Пострадавшим гражданам Украины была оказана консульская помощь. Все граждане продолжили путешествие на другом транспортном средстве», - отметили изданию в МИД.

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