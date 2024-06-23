Остатки космической ракеты упали на населенный район Китая: видео

Остатки ракеты Long March 2C упали на китайскую деревню во время запуска китайско-французской миссии SVOM.

Источник фото: spacenews

В субботу, 22 июня, во время запуска совместной китайско-французской миссии SVOM, остатки ракеты Long March 2C упали на населенный район Китая. Об этом сообщает Spacenews.

Ракета стартовала из Центра запуска спутников Сичан в 3:00 по восточному времени (07:00 UTC), успешно выведя на орбиту рентгеновский телескоп для исследования гамма-излучения. Миссия SVOM, результат сотрудничества Китайского национального космического управления (CNSA) и Французского национального центра космических исследований (CNES), направлена на изучение вспышек гамма-излучения (GRB), которые являются мощными электромагнитными взрывами.

Запуск имел целью изучение высокоэнергетического электромагнитного излучения от таких событий с помощью двух французских и двух китайских научных инструментов, включая микроканальный рентгеновский телескоп (MXT). Эти исследования могут дать ответы на ключевые вопросы астрофизики, в частности о гибели звезд и создании черных дыр.

Однако во время запуска разгонный блок ракеты упал на китайскую деревню, что вызвало взрыв и падение токсичных обломков на населенную территорию. Точное место падения не было заранее просчитано.

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