Впервые в мире короновали Мисс ИИ: фото победительницы

Победительницей первого конкурса красоты для моделей, созданных с помощью искусственного интеллекта, стала Кенза Лейли из Марокко.

Стало известно имя победительницы первого в мире конкурса красоты для женщин-моделей, созданных с помощью искусственного интеллекта. Корону Fanvue Miss AI получила бионическая красавица в хиджабе из Марокко Кенза Лейли. Об этом сообщает New York Post.

Кенза Лейли, которая является влиятельным лицом в своей стране, победила более 1 500 компьютеризированных претенденток на желанный титул, сопровождающийся главным призом в размере 20 000 долларов США для человека-технолога из ее родной страны, который ее создал.

Беспрецедентный конкурс, организованный в апреле организацией Fanvue World AI Creator Awards (WAICA), пригласил визионеров искусственного интеллекта со всего мира продемонстрировать свое мастерство программирования.

Конкурсантки, набравшие самые высокие баллы в таких категориях, как красота, технологии и присутствие в социальных сетях, получили право хвастаться тем, что они вошли в топ-10 финалисток.

Судейская коллегия выбрала тройку финалисток, чтобы в цифровом формате побороться за победу. Лейли победила французскую красавицу Лалину Валину и португальскую путешественницу Оливию Си, которые заняли второе и третье места соответственно.

25-летняя Айтана Лопес, воображаемая инфлюенсерка, которая занимается фитнесом и помогала оценивать высокотехнологичное противостояние, поделилась, что Лейли стояла на голову выше своих соперниц.

Заядлая активистка обещает использовать свою славу как инструмент для расширения прав и возможностей женщин, защиты окружающей среды и распространения позитивной осведомленности о роботах.

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