Во Франции загорелся шпиль Руанского собора, видео

Из-за пожара в соборе уже была проведена эвакуация.

В четверг, 11 июля, во Франции начался пожар на шпиле знаменитого Руанского собора, передает BFMTV.

Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщает источник на шпиле производились ремонтные работы. В соборе уже была проведена эвакуация.

Здание по периметру оцепила полиция. К тушению огня привлекли 63 пожарных и 33 единицы техники.

Напомним, готический собор в Руан возводился в XII-XVI вв. Его металлический шпиль высотой 151 метр был возведен в XIX в. До 1880 года собор был самым высоким зданием в мире.

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