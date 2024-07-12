«Свобода слова — не для детей»: польский политик Качиньский попал в скандал с 10-летней корреспонденткой, видео

Ярослав Качиньский сказал 10-летней парламентской корреспондентке, что она «слишком молода для свободы слова».

В Польше лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил журналистке, что она «слишком молода для свободы слова». Об этом сообщает TVN24.

Так, 10-летняя Сара Малецкая-Тшаскось, являющаяся самой молодой корреспонденткой с аккредитацией в Сейме, попыталась задать ему вопрос в кулуарах парламента.

На это председатель Качиньский ответил: «Это не детские дела, так что, дорогая, уходи».

Когда же репортер сказала, что имеет свободу слова, Качинский ответил: «Свобода слова не для детей. В самом деле, уходите».

Впоследствии Малецкая-Тшаскось снова подошла к Качиньскому и спросила о том, «кто для него авторитет», однако он ее проигнорировал.

После инцидента девушка сказала, что «чувствовала себя немного обиженной», и хотела бы поинтересоваться у политика, почему он считает, что свобода слова не для детей.

«Для меня свобода слова – это самая важная вещь», – подчеркнула она.

На ситуацию отреагировал бывший детский омбудсмен Польши Марек Михалек, резко раскритиковавший поведение Качиньского.

«Отрицание права детей на свободу выражения взглядов недопустимо, особенно когда это делается теми, кто имеет влияние на нашу реальность», – отметил Михалек.

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