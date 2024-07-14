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Дональда Трампа пытались застрелить во время выступления в Пенсильвании: видео

08:48, 14 июля 2024
Кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен, стрелка ликвидировали.
Дональда Трампа пытались застрелить во время выступления в Пенсильвании: видео
Источник фото: washingtonpost
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В городе Батлер, Пенсильвания, во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло покушение на его жизнь. По сообщениям СМИ, стрелок попал Трампу в ухо, когда тот выступал на трибуне. Стрелок сделал еще несколько выстрелов, попав в группу поддержки Трампа, которая сидела позади него на сцене. В результате инцидента два человека тяжело ранены, один человек погиб.

После первых звуков выстрелов политик сразу упал на колени, а присутствующие начали кричать. Служба безопасности Трампа мгновенно отреагировала, бросившись к бывшему президенту и выведя его со сцены. Дональда Трампа посадили в автомобиль под охраной.

Журналисты сообщают, что перед тем, как Трамп упал, раздался громкий удар. Агенты помогли ему подняться, а на его лице была кровь. Стрелка, которому оказалось около 20 лет, ликвидировали спецслужбы. Он стрелял с крыши одноэтажного здания напротив сцены.

После ликвидации стрелка, Трам поднял кулак вверх и что-то выкрикнул, однако микрофон был выключен.

Позже сам Дональд Трамп рассказал о своем состоянии, отметив, что во время стрельбы получил ранение уха.

"В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, поскольку услышал свист, выстрелы и сразу же почувствовал, как пуля пробила кожу...Это невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране", - сказал Трамп.

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