Прокурор против преступника: Камала Харис в своей кампании акцентирует, что Трамп осужден

Камала Харрис сравнила Трампа с уголовными преступниками на митинге в Висконсине.

Источник фото: ZN.UA

Вице-президент США Камала Харрис выступила с острой критикой в адрес кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время ее первого предвыборного митинга в Висконсине. Этот штат является одним из ключевых «колеблющихся» штатов, которые играют решающую роль в выборах.

Как пишет Reuters, в ходе 17-минутной речи Харрис обсудила уязвимые места Трампа. Она сравнила свой опыт как бывшего прокурора с его судимостью, подчеркивая свой опыт работы генеральным прокурором Калифорнии. Харрис заявила, что «занималась преступниками всех видов: хищниками, которые издевались над женщинами, мошенниками, которые обманывают потребителей, и теми, кто нарушал законы ради собственной выгоды».

Вице-президент также подчеркнула свои либеральные приоритеты, обещая расширить доступ к абортам, облегчить вступление рабочих в профсоюзы и бороться с насилием с применением оружия. Ее обещания резко контрастировали с позицией Трампа.

«Дональд Трамп хочет отбросить нашу страну назад», - сказала она многотысячной толпе в Центральной средней школе Вест Эллис в пригороде Милуоки в Висконсине, штате, который играет ключевую роль в решении исхода выборов.

«Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства права, или в стране хаоса, страха и ненависти?», - заявила Харрис.

Харрис также заявила, что знает «типаж Дональда Трампа» и что она готова представить свой послужной список против него.

По результатам национального опроса Reuters/Ipsos, проведенного в понедельник и вторник после того, как Джо Байден поддержал Харрис в качестве своего преемника, она опережает Трампа с результатом 44% против 42% среди зарегистрированных избирателей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.