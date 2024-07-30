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В Венесуэле вспыхнули массовые протесты из-за подозрения в фальсификации результатов президентских выборов: видео

09:15, 30 июля 2024
Протесты в Венесуэле возникли после объявления Николаса Мадуро победителем выборов, полиция применили слезоточивый газ.
В Венесуэле вспыхнули массовые протесты из-за подозрения в фальсификации результатов президентских выборов: видео
Фото из открытых источников
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В нескольких городах Венесуэлы вспыхнули массовые протесты после объявления избирательной комиссией результатов президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро. Тысячи людей вышли на улицы Каракаса и других городов, выражая свое недовольство результатами, которые считают сфальсифицированными.

По данным CNN, демонстранты в столице Венесуэлы Каракасе маршировали по главным дорогам, стуча кастрюлями и сковородками. Силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Правозащитная организация PROVEA сообщила, что вооруженные группы, которые поддерживают Мадуро, стреляли по мирным демонстрантам на одном из проспектов.

Протесты прошли также в других городах, в частности, в Маракаи и штате Фалькон, где протестующие повалили статую Мадуро. Оппозиционная активистка Эстефания Натера отметила, что люди вышли на улицы с требованием правды, ведь «мы знаем реальные результаты».

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