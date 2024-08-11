Беларусь стягивает танки к границе с Украиной, видео

Беларусь показала кадры выдвижения танков и другой бронетехники в приграничные с Украиной районы.

Беларусь стягивает танки к границе с Украиной. Технику перебрасывает в Гомельскую и Мозырскую области. Об этом сообщает минобороны страны.

Накануне самопровозглашенный лидер Беларуси Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, чтобы якобы реагировать на какие-либо провокации.

Как стало известно 10 августа, Беларусь перебрасывает «Искандеры», РСЗО «Полонез» и спецназ в приграничные с Украиной районы.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина якобы «нарушила воздушное пространство Беларуси». Несколько БПЛА якобы сбило белорусская ПВО.

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