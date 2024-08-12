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В Париже состоялась церемония закрытия Олимпиады-2024: яркие моменты, фото

08:55, 12 августа 2024
Олимпийский флаг был передан Лос-Анджелесу, который примет Олимпиаду-2028.
В Париже состоялась церемония закрытия Олимпиады-2024: яркие моменты, фото
Фото: EPA/UPG
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В воскресенье, 11 августа, в Париже прошла торжественная церемония закрытия летних Олимпийских игр. Мероприятие проходило на стадионе "Стад де Франс".

На параде участников, с которого началась церемония, флаг Украины несли борец Парвиз Насибов и каноистка Людмила Лузан.

На церемонии побережья Лос-Анджелеса, где пройдут следующие Игры, выступили артисты Билли Айлиш, Snoop Dogg и Red Hot Chili Peppers. Кроме того, знаменитый голливудский актер Том Круз доставил эффектно олимпийский флаг в США.

В стиле своего героя из серии фильмов "Миссия невыполнима" он спрыгнул с крыши стадиона, забрал олимпийский флаг и уехал на мотоцикле, чтобы передать его организаторам Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Также в форме представления показали историю появления Олимпийских игр.


Фото: EPA/UPG

Как сообщалось ранее, Украина завершила Олимпиаду-2024 на 22-м месте, продемонстрировав свой лучший результат за последние 12 лет по количеству золотых медалей.

США возглавили медальную таблицу Олимпиады-2024

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