Вертолет упал на крышу отеля в Австралии: возник пожар, видео

Пилот погиб на месте.

В австралийском городе Кернс вертолет упал на крышу отеля, после чего вспыхнул пожар. Около 300-400 человек были эвакуированы из здания, пишет The Guardian.

Два гостя госпитализированы, а винты вертолета упали в бассейн и на эспланаду. По данным полиции, пилот погиб на месте.

Экстренные службы не сообщали, были ли на борту пассажиры.

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