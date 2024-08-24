Германия предупредила своих граждан о риске ракетных атак рф на Киев 24 августа

Германия предупредила о возможном усилении ракетных и воздушных атак.

Германия предостерегла своих сограждан, что на День Независимости Украины 24 августа возможно усиление воздушных атак рф по украинским городам.

Об этом свидетельствует обновление на сайте немецкого МИД.

Ведомство отмечает, что в районе Дня Независимости Украины «возможно усиление ракетных и воздушных атак на городские центры, особенно на столицу – Киев».

Там напоминают, что, учитывая полномасштабное вторжение, граждан Германии предостерегают от поездок в Украину, а тех, кто уже находится здесь, «просят оставить страну».

Раньше также Посольство США предупредило о повышенном риске как ночных, так и дневных российских беспилотных и ракетных атак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.