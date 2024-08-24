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Германия предупредила своих граждан о риске ракетных атак рф на Киев 24 августа

08:12, 24 августа 2024
Германия предупредила о возможном усилении ракетных и воздушных атак.
Германия предупредила своих граждан о риске ракетных атак рф на Киев 24 августа
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Германия предостерегла своих сограждан, что на День Независимости Украины 24 августа возможно усиление воздушных атак рф по украинским городам.

Об этом свидетельствует обновление на сайте немецкого МИД.

Ведомство отмечает, что в районе Дня Независимости Украины «возможно усиление ракетных и воздушных атак на городские центры, особенно на столицу – Киев».

Там напоминают, что, учитывая полномасштабное вторжение, граждан Германии предостерегают от поездок в Украину, а тех, кто уже находится здесь, «просят оставить страну».

Раньше также Посольство США предупредило о повышенном риске как ночных, так и дневных российских беспилотных и ракетных атак.

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